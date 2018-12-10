2018-12-10T14:38:53+03:00
Политика

Владимир Быков принял участие в съезде Всероссийского совета местного самоуправления

В Совете Федерации Федерального собрания РФ на шестом съезде подвели итоги работы и обсудили планы на будущий год
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Владимир Быков отметил высокую активность кировчан в общественном самоуправлении. Фото: zsko.ruВладимир Быков отметил высокую активность кировчан в общественном самоуправлении. Фото: zsko.ru
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Кировскую область на Всероссийском совете местного самоуправления (ВСМС) представлял председатель Законодательного собрания Владимир Быков и представитель Кировской области в верхней палате парламента Вячеслав Тимченко. Также к работе присоединились председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко.

В обсуждении участвовало порядка 300 человек. Среди них - полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, представители региональных органов власти, главы городов, муниципальные депутаты, эксперты и члены общественных организаций со всей страны.

Делегаты подвели итоги работы ВСМС за 2017-2018 годы, обсудили наиболее актуальные вопросы местного самоуправления, наметили планы на предстоящий период.

- Гражданская солидарность действительно оформляется на местах, основываясь на тех злободневных вопросах, которые местные жители могут решить вместе своими силами, - отметил Владимир Быков. - Люди объединяются для воплощения своих идей, для участия в проектах поддержки местных инициатив, создают органы общественного самоуправления. Только в Кирове насчитывается свыше 600 ТОСов, которые охватывают больше 90 тысяч человек. За время продвижения ППМИ в Кировской области удалось реализовать более 2,5 тысячи различных проектов. Я уверен, что обмен опытом на площадках съезда позволит выработать методику решения вопросов при реализации программ поддержки местных инициатив, которая станет общедоступной.

ВАЖНО

Состоялось награждение финалистов и призеров всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В числе финалистов - Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность». Проект кировской организации «Общественная дипломатия: общинный подход к сотрудничеству и сотворчеству» попал в число 27 работ, прошедших финальный отбор. При этом на конкурс было подано 286 заявок из 50 регионов России.

КСТАТИ

Съезд приурочен к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 25-летию Совета Федерации, который законодательно обеспечивает развитие системы местного самоуправления.

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