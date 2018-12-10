2018-12-10T15:25:37+03:00
Общество

Судоходство на Вятке возродят с помощью инвесторов

Правительство Кировской области уже подало заявку на углубление дна реки и укрепление берегов
Евгений ДЕМИХОВ
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Через несколько лет по реке смогут ходить большие суда. Фото: Архив «КП»Через несколько лет по реке смогут ходить большие суда. Фото: Архив «КП»
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По главной водной артерии области вновь пустят транспорт. И это будут не мелкие «плавсредства» и теплоходы, а большие суда. Остается только два вопроса: когда это произойдет и сколько это будет стоить? На второй ответил губернатор области Игорь Васильев.

- В рамках проекта будет углубляться дно реки и укрепляться берега, - рассказал глава региона информагентству «ТАСС». - Очень многое будет решаться в режиме частно-государственного партнерства.

Реку планируется обустроить при поддержке частных инвестиций и за счет федеральных вложений. Как это было, например, со спортивным комплексомв Вересниках. Заявку на участие в программе по углублению реки уже подали.

Вересникам, кстати, после обновления реки тоже «достанется». По проекту нужно не только углубить Вятку, но и укрепить берега. Особенно в тех местах, которые подтопляет в половодье. Грунт, который достанут со дна, пойдет как раз на укрепление.

Напомним, что в этом микрорайоне уже открылся легкоатлетический манеж. Правительство Кировской области планирует развивать Вересники и дальше.

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