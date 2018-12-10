2018-12-10T12:17:19+03:00
Происшествия

На трассе под Белой Холуницей фура вылетела в кювет и перевернулась. Погиб мужчина

Скорую и автоинспекторов на место ЧП вызвали очевидцы
Александр ЧАРУШИН
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Водитель фуры погиб на месте. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиВодитель фуры погиб на месте. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 9 декабря, на трассе в Белохолуницком районе Кировской области погиб мужчина. Авария случилась в 16.30 часов на 678 километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. По предварительным данным, 56-летний водитель фуры «Скания» не справился с управлением. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, спустя 10 минут очевидцы вызвали на место ЧП скорую и полицию.

К счастью, пассажиров в салоне грузовика не было. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

К счастью, пассажиров в салоне грузовика не было. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

- От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в ведомстве. - Пассажиров в салоне «Скании» не было, поэтому других жертв в этом ДТП нет. Автоинспекторы выясняют, как и из-за чего произошла авария.

Неделей ранее смертельное ДТП с участием грузовика произошло и в Юрьянском районе. 32-летняя кировчанка за рулем «девяносто девятой» не справилась с управлением и врезалась в фуру. Женщина погибла на месте ЧП.

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