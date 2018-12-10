2018-12-10T11:35:40+03:00
Происшествия

В Советском районе уголовники украли с фермы двух коров и двух телят

Молодым людям грозит до семи лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Мясо коров и двух живых телят преступники загрузили в полуприцеп и увезли с собойМясо коров и двух живых телят преступники загрузили в полуприцеп и увезли с собойФото: Алексей ФОКИН
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В полицию Советского района Кировской области обратились жители деревни Ваничи. Они сообщили о том, что на днях из телятника были похищены две коровы и два теленка. Сумма ущерба, нанесенного их предприятию, превысила 180 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что ночью на одного из работников напали неизвестные люди в масках. Они избили его и привязали к столбу.

- Неизвестные зарезали двух коров, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Их мясо, а также двух живых телят они загрузили в полуприцеп и увезли - как выяснилось, в Йошкар-Олу. Преступниками оказались трое ранее судимых жителей Марий Эл в возрасте 24-25 лет. Против них возбудили дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», молодым людям грозит наказание до семи лет тюрьмы со штрафом.

Напомним, за аналогичное преступление в прошлом году задержали председателя колхоза «Русь». Мужчина обманом забрал из колхоза 10 коров, ущерб составил 1,1 миллиона рублей.

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