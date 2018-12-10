2018-12-10T11:59:54+03:00
Общество

В Кирове снег на дорогах начали поливать жидкими реагентами

Смесь песка и соли рассыпают теперь только на второстепенных улицах и за городом
Евгений ДЕМИХОВ
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В городской администрации хотят уйти от старых технологий и начать обрабатывать снег жидкими реагентами. Фото: администрация КироваВ городской администрации хотят уйти от старых технологий и начать обрабатывать снег жидкими реагентами. Фото: администрация Кирова
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С улиц города в субботу и воскресенье, 8-9 декабря, вывезли 1305 «кубов» снега. Для расчистки дорог привлекли 90 единиц техники. Администрация в выходные проверила город и обнаружила, что загородные территории и второстепенные улицы чистят не так хорошо, как центр Кирова. К тому же на самых крупных (Карла Маркса, Воровского и Московской) насыпали слишком много песка.

- Везде кучи песка и грязи! Еще летом мы говорили о том, чтобы уйти от этой технологии, - возмутился глава администрации Кирова Илья Шульгин. - Нужно вывезти песок из города и начать применять альтернативные реагенты.

Подрядчики прислушались к замечаниям сити-менеджера и уже начали исправлять их. Так на улицах Горького, Воровского, Солнечной, Карла Маркса, Азина, Преображенской, Горбуновой, Московской, Энтузиастов, Ульяновской, Щорса, Циолковского, Кольцова и на Хлебозаводском и Заготзерновском проездах вместо песка проезжую часть обработали жидкими реагентами, в том числе «Бионордом». «Снегоочистительные» организации начали посыпать улицы солью без песка. Поэтому грязи на улицах Кирова станет меньше.

«По старинке» работают пока что на второстепенных улицах и за городом. Там все еще применяют смесь из песка и соли.

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