2018-12-10T12:04:19+03:00
Недвижимость

Вода в квартирах кировчан может стать зеленой

Коммунальщики проверят трубы на герметичность
Александр ЧАРУШИН
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Краситель «Уранин А» пустят по трубам домов, отапливаемых ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5Краситель «Уранин А» пустят по трубам домов, отапливаемых ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5Фото: Олег ЛУГОВОЙ
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12 декабря Кировская теплоснабжающая компания (КТК) начнет проверку систем отопления в домах кировчан. Проверка покажет, на каких участках теплосетей могут происходить утечки воды и насколько герметичны трубы. Испытания коснутся тех домов, которые отапливаются от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, именно по их трубам пустят уранин - органический краситель зеленого цвета.

- Если из-под крана в квартире, школе, садике или больнице течет зеленая вода, значит трубы не герметичны, - сообщает пресс-служба КТК. - Краситель «Уранин А», который будет пущен по трубам, прошел все проверки и разрешен к использованию, он не несет вреда и отвечает всем санитарным требованиям.

716-716 - сообщите в диспетчерскую службу КТК о зеленой воде, которую вы заметите в кране или на улице.

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