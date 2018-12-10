Кировчанин расплатился фальшивыми пятитысячными купюрами в магазине и на заправке

10 Дек. 10:41 2018-12-10T14:57:32+03:00

Откуда у мужчины были поддельные банкноты, пока не установлено. Фото: ok.ru

Изменить размер текста: A A

В Кирове оперативники задержали 28-летнего местного жителя, который занимался сбытом фальшивых денег. Мужчина расплатился за услуги на автозаправке, в магазине и развлекательном центре поддельными 5-тысячными купюрами. Откуда кировчанин взял фальшивые банкноты, пока не установлено.

- Против жителя нашего региона завели дело по ст. 186 УК РФ «Сбыт поддельных денег», - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Ему грозит наказание до 8 лет колонии. Также мужчине могут назначить штраф в размере одного миллиона рублей. Расследование продолжается, подозреваемый помещен под стражу.

Напомним, в октябре 2018 года в Кирове за такое же преступление осудили жителя Московской области. Мужчина получил четыре года колонии за то, что расплачивался фальшивыми деньгами в магазинах и аптеках нашего города.