2018-12-10T14:57:32+03:00
Происшествия

Кировчанин расплатился фальшивыми пятитысячными купюрами в магазине и на заправке

Мужчине грозит до 8 лет колонии и штраф
Александр ЧАРУШИН
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Откуда у мужчины были поддельные банкноты, пока не установлено. Фото: ok.ruОткуда у мужчины были поддельные банкноты, пока не установлено. Фото: ok.ru
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В Кирове оперативники задержали 28-летнего местного жителя, который занимался сбытом фальшивых денег. Мужчина расплатился за услуги на автозаправке, в магазине и развлекательном центре поддельными 5-тысячными купюрами. Откуда кировчанин взял фальшивые банкноты, пока не установлено.

- Против жителя нашего региона завели дело по ст. 186 УК РФ «Сбыт поддельных денег», - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Ему грозит наказание до 8 лет колонии. Также мужчине могут назначить штраф в размере одного миллиона рублей. Расследование продолжается, подозреваемый помещен под стражу.

Напомним, в октябре 2018 года в Кирове за такое же преступление осудили жителя Московской области. Мужчина получил четыре года колонии за то, что расплачивался фальшивыми деньгами в магазинах и аптеках нашего города.

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