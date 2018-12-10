2018-12-10T14:55:58+03:00
Происшествия

За выходные 12 кировчан попались пьяными за рулем

На дорогах региона произошло 17 аварий, двое погибли, семь пострадали
Александр ЧАРУШИН
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На улицы города вышло 147 автоинспекторовНа улицы города вышло 147 автоинспекторовФото: Алексей ФОКИН
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В пятницу и выходные дни, 7-9 декабря, в Кирове прошли «сплошные проверки» водителей на наличие алкоголя в крови и другие нарушения. Особое внимание было уделено загородным трассам, а также въездам и выездам из Кирова. Всего на дороги города вышли 147 инспекторов ДПС, они пресекли 446 нарушений правил движения. Чаще всего (71 случай) правила нарушали пешеходы. Также инспекторы выявили немало случаев неправильной тонировки стекол.

- Патрули ДПС выявили 12 нетрезвых кировчан, севших за руль, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Всего в регионе за выходные дни случилось 17 аварий, в них два человека погибли и семь получили травмы. 10 аварий пришлись на столицу Кировской области.

Тем временем кировчанина, сбившего 10-летнюю девочку с бабушкой на улице Московской, могут наказать всего пятью с половиной годами тюрьмы. Такое предположение в беседе с корреспондентом «Комсомолки» высказал адвокат водителя Федор Коновалов.

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