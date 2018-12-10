2018-12-10T12:14:09+03:00
Происшествия

Прогноз погоды: рабочая неделя в Кирове будет снежной, а выходные - холодными

В ночь на субботу в городе похолодает до -13 градусов
Александр ЧАРУШИН
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Кировчан ожидает очередное похолоданиеКировчан ожидает очередное похолоданиеФото: Валерий РОМАНОВ
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Новая неделя принесет в Киров снегопады и сильные ветры, хотя в целом погода в городе будет теплой. По данным Гидрометцентра России, сегодня, 10 декабря, кировчан ожидает пасмурная погода. Южный ветер подует со скоростью 4 м/с, а температура воздуха составит -2 градуса. За сутки в городе может выпасть до 4 миллиметров снега.

Во вторник, 11 декабря, в Кирове ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит -5 градусов ночью и -1 градус днем. Также в город придет сильный южный ветер и снег.

Уже в среду в Кирове незначительно похолодает. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и сильный ветер, ночью температура опустится до -8 градусов. В четверг и пятницу сохранятся те же погодные условия.

Суббота и воскресенье, 15 и 16 декабря, станут самыми холодными днями недели. Ночью в городе похолодает до -13 градусов, днем ожидается до 12 градусов мороза. Кировчан также ожидают сильный северо-западный ветер и снегопад.

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