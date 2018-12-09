В 2019 году в Нововятском районе отремонтируют десять дворов

9 Дек. 14:40 2018-12-10T09:10:49+03:00

Из 132 дворов, заявленных на участие в конкурсе, отремонтировано в грядущем году будет лишь 30. Фото: admkirov.ru

Это треть от количества отобранных дворов со всего города

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Десять дворов из Нововятского района прошли отбор для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году они будут отремонтированы за счет сэкономленных на торгах средств. Об этом сообщило территориальное управление района.

Ремонтные работы пройдут во дворах следующих домов.

1. Дом № 95 по улице Советской;

2. № 6 и № 11 на Молодой Гвардии;

3. № 27 и № 30 на Проектной улице;

4. №№ 3, 5, 7, 9 и 11 на улице Заводской.

Также в теруправлении уточнили: если удастся сэкономить деньги от торгов, то можно будет отремонтировать еще три нововятских двора на улице Индустриальной, 8 и 10, и на улице Конституции, 16.

Отметим, что всего на конкурс было подано 132 заявки, из них 119 было одобрено, а по результатам рейтингового отбора прошло 30 дворов.