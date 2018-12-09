2018-12-09T14:40:02+03:00
Общество

В 2019 году в Нововятском районе отремонтируют десять дворов

Это треть от количества отобранных дворов со всего города
Елизавета Захарова
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Из 132 дворов, заявленных на участие в конкурсе, отремонтировано в грядущем году будет лишь 30. Фото: admkirov.ruИз 132 дворов, заявленных на участие в конкурсе, отремонтировано в грядущем году будет лишь 30. Фото: admkirov.ru
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Десять дворов из Нововятского района прошли отбор для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году они будут отремонтированы за счет сэкономленных на торгах средств. Об этом сообщила территориальное управление района.

Ремонтные работы пройдут во дворах следующих домов.

1. Дом №95 по улице Советской;

2. №6 и №11 на Молодой Гвардии;

3. №27 и №30 на Проектной улице;

4. №№3, 5, 7, 9 и 11 на улице Заводской;

Также в теруправлении уточнили: если удастся сэкономить деньги от торгов, то можно будет отремонтировать еще три нововятских двора на улице Индустриальная, дома №8 и № 10, и на улице Конституции, дом №16.

Отметим, что всего на конкурс было подано 132 заявки, из них 119 были одобрены, а по результатам рейтингового отбора прошло 30 дворов.

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