В 2019 году в Нововятском районе отремонтируют десять дворов
Десять дворов из Нововятского района прошли отбор для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году они будут отремонтированы за счет сэкономленных на торгах средств. Об этом сообщило территориальное управление района.
Ремонтные работы пройдут во дворах следующих домов.
1. Дом № 95 по улице Советской;
2. № 6 и № 11 на Молодой Гвардии;
3. № 27 и № 30 на Проектной улице;
4. №№ 3, 5, 7, 9 и 11 на улице Заводской.
Также в теруправлении уточнили: если удастся сэкономить деньги от торгов, то можно будет отремонтировать еще три нововятских двора на улице Индустриальной, 8 и 10, и на улице Конституции, 16.
Отметим, что всего на конкурс было подано 132 заявки, из них 119 было одобрено, а по результатам рейтингового отбора прошло 30 дворов.