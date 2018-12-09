В 2019 году в Нововятском районе отремонтируют десять дворов
Десять дворов из Нововятского района прошли отбор для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году они будут отремонтированы за счет сэкономленных на торгах средств. Об этом сообщила территориальное управление района.
Ремонтные работы пройдут во дворах следующих домов.
1. Дом №95 по улице Советской;
2. №6 и №11 на Молодой Гвардии;
3. №27 и №30 на Проектной улице;
4. №№3, 5, 7, 9 и 11 на улице Заводской;
Также в теруправлении уточнили: если удастся сэкономить деньги от торгов, то можно будет отремонтировать еще три нововятских двора на улице Индустриальная, дома №8 и № 10, и на улице Конституции, дом №16.
Отметим, что всего на конкурс было подано 132 заявки, из них 119 были одобрены, а по результатам рейтингового отбора прошло 30 дворов.