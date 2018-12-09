2018-12-09T14:11:21+03:00
Общество

В Малмыжском районе открыли памятник кировскому генералу, погибшему в Сирии

Именем Валерия Асапова назвали школу и улицу в селе Калинино
Елизавета Захарова
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Фото: пресс-служба ГФИ по Кировской областиФото: пресс-служба ГФИ по Кировской области
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В селе Калинино, Малмыжского района, Кировской области открыли памятник герою России, генералу Валерию Асапову, погибшему в Сирии. Торжественная церемония прошла в канун Дня Героев Отечества.

- В числе имен, навсегда вписанных в историю нашего Отечества, – имя Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Валерия Григорьевича Асапова, - обратился к участникам церемонии главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.- Сегодня, в предзнаменовании Дня Героев Отечества, открывается памятный бюст на малой родине Героя. Открытие памятного бюста – только часть нашей благодарности и той работы, которую мы делаем, чтобы сохранить для потомков героический пример беззаветного служения Отечеству. Мы будем всегда хранить светлую память о мужестве и доблести Валерия Асапова.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил России Валерий Асапов в 2017 году отправился в командировку в Сирию. И героически погиб во время контртеррористической операции в Дайр-эз-Заур. За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга кировчанину присвоено звание Героя Российской Федерации. Посмертно.

Валерий Георгиевич родился в Малмыжском районе в 1966 году. Учился в средней школе с. Калинино, с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени М.В.Фрунзе и Военную академию Генерального штаба.

Сегодня его именем назвали среднюю общеобразовательную школу в селе Калинино и одну из сельских улиц.

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