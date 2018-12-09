2018-12-09T12:58:28+03:00
Общество

В Кирове на снежной горе у Дворца пионеров пострадал ребенок

Девочка, скатившись со склона, врезалась в дерево
Елизавета Захарова
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На горке, на которой пострадала девочка, официально запрещено кататься. Фото: new-variant.ruНа горке, на которой пострадала девочка, официально запрещено кататься. Фото: new-variant.ru
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На снежном склоне в парке у Дворца пионеров пострадала девочка 12-14 лет. Ребенок скатился на тюбинге с горы и врезалась в дерево. ЧП произошло вечером в субботу, 8 декабря. Об этом сообщил «Новый вариант».

В это время на третьей горе от улицы Сурикова было много детей и взрослых. Пострадавшая девочка пришла на единственное местное развлечение вместе с мужчиной. Он усадил ребенка на «ватрушку» и, разогнав ее, толкнул. Девочка полетела по снежному склону. Но неожиданно ватрушка развернулась и понесла ребенка спиной вперед. В конце горы девочка врезалась на всей скорости в дерево и упала рядом с ним. Буквально через пару секунд она закричала.

Очевидцы происшествия ринулись к ней, попутно вызывая медиков. Скорая-реанимация приехала минут через 10-15. Ребенка увезли.

Отметим, что на данных горках кататься запрещено. Об этом информируют кировчан предупреждающие таблоиды. Однако этот снежный склон пока что единственное место для детских зимних забав.

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