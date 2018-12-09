В Кирове на парковке у популярного кафе горел автомобиль
На парковке у популярного кафе на улице Московской полыхал автомобиль. Пламя охватило машину около семи часов вечера, в пятницу седьмого декабря. Видеозапись происшествия появилась в группе «КУ-43».
Горит автомобиль на парковке на улице Московской, Киров.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe
Огонь охватил всю машину, языки пламени поднялись на несколько метров вверх. На удивление, огонь не перешел на соседние автомобили, хотя они стояли совсем близко.
Официальной информации о причине и обстоятельствах возгорания нет. Оперативная сводка МЧС молчит.
Однако сгоревший до основания автомобиль стоит на парковке уже больше суток.
Последствия возгорания автомобиля на парковке на Московской, Киров.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe