2018-12-10T09:16:22+03:00
Общество

В Кирове, на парковке у популярного кафе, горел автомобиль

Видео пожара сняли очевидцы ЧП
Елизавета Захарова
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В Кирове, на парковке у популярного кафе, вечером в пятницу горел автомобиль. Фото: скриншот с видеоВ Кирове, на парковке у популярного кафе, вечером в пятницу горел автомобиль. Фото: скриншот с видео
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На парковке у популярного кафе на улице Московской полыхал автомобиль. Пламя охватило машину около семи часов вечера, в пятницу, 7 декабря. Видеозапись происшествия появилась в группе «КУ-43».

Горит автомобиль на парковке на улице Московской, Киров.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

Огонь охватил всю машину, языки пламени поднялись на несколько метров вверх. На удивление, огонь не перешел на соседние автомобили, хотя они стояли совсем близко.

Официальной информации о причине и обстоятельствах возгорания нет. Оперативная сводка МЧС молчит.

Однако сгоревший до основания автомобиль стоит на парковке уже больше суток.

Последствия возгорания автомобиля на парковке на Московской, Киров.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

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