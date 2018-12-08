2018-12-10T09:19:20+03:00
Общество

Кировский общественник начал сбор подписей против реформы в ЖКХ

Валерий Семенищев просит приостановить нововведения на полгода-год и сделать все «прозрачным»
Елизавета Захарова
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Владимир Семенищев является руководителем объединения старших по домам города Кирова. Фото: facebook.com/semenischevvsВладимир Семенищев является руководителем объединения старших по домам города Кирова. Фото: facebook.com/semenischevvs
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Валерий Семенищев, общественник, руководитель объединения старших по домам города, начал сбор подписей кировчан против реформы ЖКХ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

- Проблемы в ЖКХ не кончаются, их становится больше, - написал Валерий. - Не успеют решить одну проблему - появляется две, а то и три новых. Концессия. Нашу теплосеть за наши деньги разрушали, теперь за наши же деньги хотят что-то сделать, каждый год сильно повышая стоимость. На последнем собрании старших мы решили написать коллективное письмо. Если вы поддерживаете наше решение, если вы хотите что-то изменить - нужно собрать как можно больше подписей!

К записи общественник прикрепил обращение, адресованное главе администрации города Илье Шульгину, губернатору Игорю Васильеву, руководителю ФАС Игорю Артемьеву, председателю правительства Дмитрию Медведеву и президенту России Владимиру Путину. В нем Владимир Семенищев просит заморозить введение «мусорной» реформы на полгода или год и за это время сделать формирование всех коммунальных тарифов абсолютно прозрачным. Также он просит не заключать концессию по муниципальной теплосети, запретить ввоз в область твердо-коммунальных отходов из других регионов на захоронение.

- Мы уже собирали подписи в начале этого года. Собрали около 6,5 тысячи подписей против роста тарифов, но нас не услышали. Мы сейчас должны собрать очень много подписей, и это очень важно. Ваша подпись может стоить больше 30 тысяч сэкономленных рублей только по концессии! И это всего только один вопрос из списка.

Присоединиться к общественнику и отдать свой голос против реформ в ЖКХ можно ежедневно с 10 по 14 декабря. У памятника Кирову в районе ЦУМа, у памятника Коневу, у Филармонии и на площади Лепсе кировчан будут ждать волонтеры с 17.00 до 18.00.

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