В Кирсе открыли кинозал с новым оборудованием почти за пять миллионов рублей

8 Дек. 19:24 2018-12-10T09:21:14+03:00

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В городе Кирсе Верхнекамского района открыли кинозал с обновленным оборудованием стоимостью 4 миллиона 998 тысяч рублей. Молодежный центр «Заря» получил субсидию в рамках федеральной программы Фонда кино.

Сейчас кинозал оснащен современным высокотехнологичным видеопроекционным и звуковым оборудованием: при просмотре фильмов картинка будет четче, а звук полнее и обширнее.

Отметим, что кинозалы подобного типа появятся и в других районах нашей области. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

- В пятницу открыли кинотеатр в Кирсе, он стал пятым обновленным кинозалом в нашем регионе за этот год, - отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. - Сегодня же состоялось открытие зала в Орлове, 15 декабря - в Лузе, а 27 декабря - второй кинотеатр в Вятских Полянах.

Подчеркнем, что Фонд кино в результате конкурса предоставил финансирование 202 кинозалам из 57 регионов нашей страны. В Кировской же области в 2017-2018 годах в общей сложности откроется восемь кинозалов на 40 миллионов.