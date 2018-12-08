2018-12-08T18:45:31+03:00
Общество

Коммунальщики устраняют потоп на Луганской и аварию на Менделеева

Движение на улицах восстановлена, глобальные последствия затопления ликвидированы
Елизавета Захарова
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К завтрашнему дня коммунальщики обещают устранить аварию и последствия затопления. Фото: admkirov.ruК завтрашнему дня коммунальщики обещают устранить аварию и последствия затопления. Фото: admkirov.ru
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Сейчас на улице Луганской, где утром был настоящий потоп, и на улице Менделеева работают коммунальные службы. Как сообщили в пресс-службе администрации города в минувшую ночь на Менделеева произошла авария на сетях Кировских коммунальных систем.

Из-за ЧП вода хлынула вниз по Луганской, заливая проезжую часть. Полностью «зимнее море» за ночь не замерзло, однако на дороге образовались обледенения, которые из-за достаточно теплой погоды покрылись «снежной кашей». Движение на дороге было затруднено, на проблемный участок дороги выехали сотрудники ГИБДД.

- Подрядчик (САХ), с которым у ККС подписан контракт на обслуживание территории, своевременно не отреагировал на сообщение об аварии, и техника для ликвидации ее последствий не была выведена оперативно, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печёнкин.

К работам на этих улицах были привлечены силы «Гордормостроя». Перед коммунальщиками поставили конкретную задачу: в короткие сроки привести проезжую часть и тротуары в нормальное состояние.

- На данный момент, движение на улице восстановлено, - подчеркнул Дмитрий Александрович. - В течение дня в порядок приведут тротуары и дорожные участки. Также сейчас ККС устраняют аварию на сетях.

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