2018-12-10T09:27:39+03:00
Общество

Новый автономный троллейбус вновь вернулся на улицы Кирова

Машина находилась на ремонте чуть больше шести недель
Елизавета Захарова
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В Кирове возобновилось тестирование автономного троллейбуса родом из Уфы. Фото: Горадминистрация города УфыВ Кирове возобновилось тестирование автономного троллейбуса родом из Уфы. Фото: Горадминистрация города Уфы
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Автономный троллейбус уфинского производства «Горожанин» вернули в рабочее состояние: с 3 декабря он курсирует по маршруту восьмого троллейбуса, под номером 569.

Напомним, что, откатав по улицам Кирова всего семь дней, уфинский «Горожанин» вышел из строя. И с 17 октября по прошедший понедельник он находился в ремонте. Сейчас тестирование продолжается.

Отметим, что «Горожанин» лучше действующих машин по нескольким показателям. Во-первых, он потребляет на 30% меньше электроэнергии. Во-вторых, он может некоторое время передвигаться без контакта с проводами, самостоятельно подзаряжаясь. Эта функция удобна и полезна при объезде ДТП.

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