2018-12-08T14:41:26+03:00
Общество

В Кирове затопило улицу Луганскую

Водители боятся, что к завтрашнему дню дорога превратиться в каток
Елизавета Захарова
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На улице Луганской настоящий потом: с утра по проезжей части текут сточные воды. Фото: скриншот с видеоНа улице Луганской настоящий потом: с утра по проезжей части текут сточные воды. Фото: скриншот с видео
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Сегодня утром на улице Луганской начался настоящий потоп: со стороны Менделеева по проезжей части стекало огромное количество воды. Зимой проезжая часть превратилась в настоящее море. Об этом сообщили очевидцы в группе «Злой кировчанин» и «КУ-43».

- Утром там ехал, около 40 километров в час, - написали под видеозаписью. - Вода во все стороны хлещет, в итоге не машина, а кусок льда.

Потоп на улице Луганской.Видео: vk.com/zlo43

Что стало причиной потопа пока не известно: кировчане уверяют, что трубы в целости и сохранности, а где источник вод никто не знает. Однако в соцсетях пользователи предположили, что это стихийное бедствие результат оплошности коммунальщиков.

- Неужели вместо песчано-солевой смеси применили реагент, - написали в комментариях. - А это их наглядное действие?

В Кирове затопило улицу Луганскую 8 декабря 2018.Видео: vk.com/zlo43

Уже днем автолюбители, рискнувшие проехать по опасному участку дороги, отчитались в комментариях об успехах:

- Там все замерзло в аккурат под трубами, лёд по правой полосе под кашей, - пишет автолюбительница. - Внимательнее!

Но все кировские водители обеспокоены лишь одним: если завтра ударят холода, то проезжая часть превратиться в бесплатный каток.

К слову, по данным метеорологов, столбик термометра не упадет ниже отметки -9 градусов Цельсия.

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