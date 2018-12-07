2018-12-10T09:32:15+03:00
Звезды

Девица Метелица из Вятских Полян отправилась в Удмуртию

Сказочный персонаж из Кировской области поздравил ижевчан с Новым годом
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В Удмуртии Девицу Метелицу уже узнают. Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Вятское новогодище»В Удмуртии Девицу Метелицу уже узнают. Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Вятское новогодище»
Изменить размер текста:

Российская Девица Метелица уехала в Удмуртию. Сказочного персонажа из Вятских Полян пригласил к себе в гости удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай из села Шаркана. Девица Метелица вышла на арену Государственного цирка Удмуртии во время спектакля «По дороге в Новый год». Волшебная красавица вместе с другими персонажами спектакля поздравила ижевчан с наступающим праздником.

Напомним, что персонаж Девица Метелица появился в Вятских Полянах. Прекрасная девушка считается помощницей Деда Мороза и хранительницей головных уборов российских волшебников.

Девица Метелица постоянно участвует в новогодних фестивалях, в том числе персонаж является хозяйкой праздника «Вятское новогодище». Фестиваль состоится уже в эти выходные, 9 декабря. Во время акции в Полянах пройдут новогодние спектакли, флешмобы и фотосессии со сказочными героями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»