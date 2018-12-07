Девица Метелица из Вятских Полян отправилась в Удмуртию

7 Дек. 20:29 2018-12-10T09:32:15+03:00

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Российская Девица Метелица уехала в Удмуртию. Сказочного персонажа из Вятских Полян пригласил к себе в гости удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай из села Шаркана. Девица Метелица вышла на арену Государственного цирка Удмуртии во время спектакля «По дороге в Новый год». Волшебная красавица вместе с другими персонажами спектакля поздравила ижевчан с наступающим праздником.

Напомним, что персонаж Девица Метелица появился в Вятских Полянах. Прекрасная девушка считается помощницей Деда Мороза и хранительницей головных уборов российских волшебников.

Девица Метелица постоянно участвует в новогодних фестивалях, в том числе персонаж является хозяйкой праздника «Вятское новогодище». Фестиваль состоится уже в эти выходные, 9 декабря. Во время акции в Полянах пройдут новогодние спектакли, флешмобы и фотосессии со сказочными героями.