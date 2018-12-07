На въезде в Киров появится три круговые развязки
Строительство планируют начать уже в следующем году
Одна из развязок появится в микрорайоне КоминтернФото: Валентина РОГАЧЕВА
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О безопасности движения власти Кирова говорят уже давно. В этом году планируется сразу несколько мероприятий, которые должны снизить аварийность на дорогах. Одна их таких мер - строительство трех круговых развязок на въезде в Киров.
Круговое движение к концу 2019 года может появиться:
- на Т-образном перекрестке улиц Проезжей и П. Корчагина возле поворота на Коминтерн;
- на Филейке (на площади Можайского);
- в Нововятске (на пересечении Южного обхода с улицей Советской).
На данный момент в администрации города Кирова готовится техзадание и проекты.