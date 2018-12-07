2018-12-07T15:24:58+03:00
Происшествия

В Слободском районе студент на «Калине» врезался в полуприцеп

Пассажирка автомобиля получила травмы
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Передняя часть машины смялась от удара. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиПередняя часть машины смялась от удара. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Вчера, 6 декабря, в Слободском районе «Лада Калина» столкнулась с полуприцепом. Авария случилась в 07.30 часов утра на трассе у деревни Трушково. По предварительной информации, 18-летний студент не справился с управлением и «Лада» залетела под припаркованный на обочине полуприцеп SCHMITZ.

- В столкновении пострадала 18-летняя пассажирка «Лады», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Девушка получила ушибы, однако госпитализация ей не потребовалась. Отметим, что водитель «Лады» в момент аварии был трезв.

За несколько часов до этого в Кирове столкнулись «Лада Приора» и «Киа». Две пассажирки этих авто также получили ушибы, однако отказались от помощи медиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»