В Слободском районе студент на «Калине» врезался в полуприцеп

7 Дек. 15:24 2018-12-07T15:24:58+03:00

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Вчера, 6 декабря, в Слободском районе «Лада Калина» столкнулась с полуприцепом. Авария случилась в 07.30 часов утра на трассе у деревни Трушково. По предварительной информации, 18-летний студент не справился с управлением и «Лада» залетела под припаркованный на обочине полуприцеп SCHMITZ.

- В столкновении пострадала 18-летняя пассажирка «Лады», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Девушка получила ушибы, однако госпитализация ей не потребовалась. Отметим, что водитель «Лады» в момент аварии был трезв.

За несколько часов до этого в Кирове столкнулись «Лада Приора» и «Киа». Две пассажирки этих авто также получили ушибы, однако отказались от помощи медиков.