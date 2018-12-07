2018-12-07T15:52:36+03:00
Общество

В Кирове пропал 13-летний подросток

Всех, кто знает местонахождение Кирилла Юферева, просят обратиться в полицию или к волонтерам
Евгений ДЕМИХОВ
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Юферева Кирилла ищут уже третий день. Фото: vk.com/43reg.onlineЮферева Кирилла ищут уже третий день. Фото: vk.com/43reg.online
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Кирилл Юферев вышел из дома рано утром 4 декабря. С тех пор о том, где находится подросток, никто ничего не знает. К поиску присоединился волонтерский отряд «Первый».

Приметы: рост 166 см, на вид 13-14 лет, худощавый, волосы светлые. Одет был в светло-голубой пуховик с серым мехом вдоль капюшона, черные джинсы, черные ботинки, синюю шапку. С собой у мальчика был черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о потерявшемся подростке, просят позвонить по телефонам: 8-800-350-76-25, или 02, или 102.

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