2018-12-07T15:48:43+03:00
Недвижимость

Кировские подрядчики вывели новую технику для уборки улиц

Об этом рассказали в мэрии
Александр ЧАРУШИН
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Каждый автомобиль стоит 12-15 миллионов рублей. Фото: admkirov.ruКаждый автомобиль стоит 12-15 миллионов рублей. Фото: admkirov.ru
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До конца года в парке техники компании САХ окажется 12 новых мусороуборочных машин. Часть новых машин спецтехники пустят по городским маршрутам, а часть отправится в районы Кировской области. Каждый такой автомобиль стоит 12-15 миллионов рублей и куплен за счет собственных средств САХ.

- Новые машины за один рейс могут вывезти до 90 кубометров мусора, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Для сравнения: предыдущие модели вмещали всего по 20-30 «кубов». Также спецтехника оборудована системой навигации, а загрузка и выгрузка мусора управляется водителями в автоматическом режиме.

У подрядчика САХ, компании «КУУ-4», появились и новые комбинированные машины. Они могут дозированно рассыпать песок, соль и реагенты для борьбы с гололедом. Также они не образуют снежную «кашу» на дорогах за счет дополнительного увлажнения.

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