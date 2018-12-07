2018-12-07T15:46:28+03:00
Происшествия

Приговор кировчанке, изрезавшей знакомого ножом, ужесточили из-за алкоголя

Условный срок для женщины был заменен на реальный
Александр ЧАРУШИН
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Женщина нанесла приятелю две колотых раны. Фото: tvk.tvЖенщина нанесла приятелю две колотых раны. Фото: tvk.tv
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27-летнюю жительницу Советска осудили за нанесение тяжких повреждений своему знакомому. Само ЧП произошло еще 16 марта 2018 года: женщина поссорилась с потерпевшим и нанесла ему удары ножом по шее и телу. Нападавшую судили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия».

- Изначально Советский районный суд, рассмотрев дело, назначил женщине 3,5 года тюрьмы условно, - сообщает прокуратура Кировской области. - Также нападавшей назначили 3 года испытательного срока. Однако сторона обвинения не согласилась с таким приговором и обжаловала его в Кировском областном суде.

Как выяснилось, 27-летняя женщина была пьяна в момент конфликта. Однако изначально суд не счел это отягчающим приговор фактом. Судебная коллегия согласилась со стороной обвинения и заменила условный срок на реальный. Жительницу Советска в итоге решили отправить в колонию общего режима.

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