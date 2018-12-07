2018-12-07T14:06:56+03:00
Происшествия

МЧС: в Омутнинске участились пожары

Спасатели и сотрудники администрации обходят жилые дома с проверкой
Александр ЧАРУШИН
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Особое внимание уделят домам социально неблагополучных жителей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской областиОсобое внимание уделят домам социально неблагополучных жителей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области
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В Омутнинске комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила ввести особый противопожарный режим на территории города. Это связано с тем, что в последнее время в Омутнинске все чаще происходят пожары. Теперь в городе будут проводить еще больше профилактических мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области, спасатели и сотрудники администрации уже начали обходить муниципальные объекты и частные жилые дома. Особое внимание будет уделено домам социально неблагополучных жителей, многодетным семьям и пожилым людям.

Также в рамках особого противопожарного режима вдвое увеличатся штрафы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

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