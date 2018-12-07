2018-12-07T13:25:39+03:00
Общество

До Рябова можно будет добраться на электричке

Об этом рассказали в кировском отделении ГЖД
Мария ПЕТРОВА
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До Рябова можно добраться на электричкеДо Рябова можно добраться на электричкеФото: Сергей ВЛАСОВ
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Село Рябово - одно из мест в Кировской области, которое неразрывно связано с именем Васнецовых (род известен художниками, учителями, священнослужителями), там находится их родовое поместье. Добраться до знаменитого села можно лишь на автобусе.

Железнодорожники рассказали, что в ближайшее время будет организована электричка до знаменитого поместья. При этом от станции дополнительно будет курсировать автобус, который доставит желающих непосредственно до поместья. Цена за билет из Кирова и обратно (с учетом доставки на автобусе) - 1164 рубля. Электрички будут курсировать по мере поступления заявок от туристических и школьных групп.

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