До Рябова можно будет добраться на электричке

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-07T13:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Село Рябово - одно из мест в Кировской области, которое неразрывно связано с именем Васнецовых (род известен художниками, учителями, священнослужителями), там находится их родовое поместье. Добраться до знаменитого села можно лишь на автобусе.

Железнодорожники рассказали, что в ближайшее время будет организована электричка до знаменитого поместья. При этом от станции дополнительно будет курсировать автобус, который доставит желающих непосредственно до поместья. Цена за билет из Кирова и обратно (с учетом доставки на автобусе) - 1164 рубля. Электрички будут курсировать по мере поступления заявок от туристических и школьных групп.