Кировский Минтранс опубликовал список дорог, которые отремонтируют за 5 лет

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-07T15:42:00+03:00

Доля дорог, соответствующих всем нормативам, должна вырасти с 24% до 50,2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В перечень вошли южный обход Кирова, подъезд к аэропорту Победилово и трасса на Пермь

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В конце ноября в Министерстве транспорта Кировской области прошли общественные обсуждения планов по ремонту дорог. Напомним, в 2019 году в регионе начнется реализация новой части проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по проекту будут проходить вплоть до 2024 года, за это время планируют отремонтировать 42 дорожных участка:

Казань - Пермь;

Киров - Малмыж - Вятские Поляны;

Киров - Советск - Яранск;

Афанасьево - Глазов;

Вятские Поляны - Кукмор;

Сосновка - Усть-Люга - Кизнер;

Юрья - Великорецкое;

Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики;

подъезд к селу Рябову;

Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области;

Кырчаны - Нема - Кильмезь;

южный обход г. Кирова;

Луза - Лальск - граница Республики Коми;

Луза - граница Вологодской области;

Киров - Котлас - Архангельск;

Адышево - Нижнеивкино;

Подосиновец - граница Вологодской области;

Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл;

Киров - Советск - Яранск - Лошкари - граница Республики Марий Эл;

Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл;

обход поселка Радужный;

подъезд к аэропорту Победилово;

Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята;

автодорога «Вятка» - Арбаж;

Белая Холуница - Кирс;

Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни;

Зуевка - Богородское - Кырчаны;

Омутнинск - Песковка - Кирс;

Даровской - Опарино;

Котельнич - Даровской;

подъезд к поселку Кикнуру;

Киров - Стрижи - Оричи;

подъезд к поселку Кумены;

Подосиновец - Луза;

подъезд к г. Малмыжу;

Слободской - Нагорск;

подъезд к поселку Санчурску;

Фаленки - Уни;

подъезд к поселку Ленинское;

Юрья - Первомайский;

Слободской тракт.

Всего за 5 лет будет отремонтировано 683,6 километра дорог. Благодаря этому доля дорог, соответствующих всем нормативам, должна вырасти с 24% до 50,2%.

Отметим, что региональный проект дорожного ремонта будет утвержден к 14 декабря 2018 года.