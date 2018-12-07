Кировский Минтранс опубликовал список дорог, которые отремонтируют за 5 лет
В конце ноября в Министерстве транспорта Кировской области прошли общественные обсуждения планов по ремонту дорог. Напомним, в 2019 году в регионе начнется реализация новой части проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по проекту будут проходить вплоть до 2024 года, за это время планируют отремонтировать 42 дорожных участка:
Казань - Пермь;
Киров - Малмыж - Вятские Поляны;
Киров - Советск - Яранск;
Афанасьево - Глазов;
Вятские Поляны - Кукмор;
Сосновка - Усть-Люга - Кизнер;
Юрья - Великорецкое;
Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики;
подъезд к селу Рябову;
Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области;
Кырчаны - Нема - Кильмезь;
южный обход г. Кирова;
Луза - Лальск - граница Республики Коми;
Луза - граница Вологодской области;
Киров - Котлас - Архангельск;
Адышево - Нижнеивкино;
Подосиновец - граница Вологодской области;
Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл;
Киров - Советск - Яранск - Лошкари - граница Республики Марий Эл;
Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл;
обход поселка Радужный;
подъезд к аэропорту Победилово;
Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята;
автодорога «Вятка» - Арбаж;
Белая Холуница - Кирс;
Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни;
Зуевка - Богородское - Кырчаны;
Омутнинск - Песковка - Кирс;
Даровской - Опарино;
Котельнич - Даровской;
подъезд к поселку Кикнуру;
Киров - Стрижи - Оричи;
подъезд к поселку Кумены;
Подосиновец - Луза;
подъезд к г. Малмыжу;
Слободской - Нагорск;
подъезд к поселку Санчурску;
Фаленки - Уни;
подъезд к поселку Ленинское;
Юрья - Первомайский;
Слободской тракт.
Всего за 5 лет будет отремонтировано 683,6 километра дорог. Благодаря этому доля дорог, соответствующих всем нормативам, должна вырасти с 24% до 50,2%.
Отметим, что региональный проект дорожного ремонта будет утвержден к 14 декабря 2018 года.