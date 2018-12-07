2018-12-07T13:09:13+03:00
Происшествия

Приметы на День святой Екатерины: ждет ли кировчан студеная зима?

По народной традиции, в этот день предсказывали, когда придут морозы
Евгений ДЕМИХОВ
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Судя по погоде, зима в 2019 году будет морознаяСудя по погоде, зима в 2019 году будет морознаяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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7 декабря отмечают день памяти великомученицы Екатерины. В народе на этот праздник просили благополучия в семью, а незамужние девушки гадали на суженого. «Комсомолка» решила предсказать по приметам, какая погода будет во второй половине декабря и всю оставшуюся зиму.

Примета 1: Если 7 декабря на дворе стоит ясная погода, то нужно ждать студеную зиму.

Примета 2: Оттепель в этот праздничный день предсказывает лютые морозы. Они начнутся уже в середине месяца.

Примета 3: Если к этому дню земля закрыта снегом, то урожай в грядущем году будет богатым. А в ином случае, когда земля еще голая, можно ожидать не очень обильные всходы.

Примета 4: Крестьяне верили, что крупный скот тоже может предсказать будущие морозы. Если животные потряхивают задними ногами, то скоро придут заморозки.

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