Приметы на День святой Екатерины: ждет ли кировчан студеная зима?
7 декабря отмечают день памяти великомученицы Екатерины. В народе на этот праздник просили благополучия в семью, а незамужние девушки гадали на суженого. «Комсомолка» решила предсказать по приметам, какая погода будет во второй половине декабря и всю оставшуюся зиму.
Примета 1: Если 7 декабря на дворе стоит ясная погода, то нужно ждать студеную зиму.
Примета 2: Оттепель в этот праздничный день предсказывает лютые морозы. Они начнутся уже в середине месяца.
Примета 3: Если к этому дню земля закрыта снегом, то урожай в грядущем году будет богатым. А в ином случае, когда земля еще голая, можно ожидать не очень обильные всходы.
Примета 4: Крестьяне верили, что крупный скот тоже может предсказать будущие морозы. Если животные потряхивают задними ногами, то скоро придут заморозки.