2018-12-07T15:38:26+03:00
Общество

Кировская администрация хочет заказать 400 ограждений для массовых мероприятий

Конструкции попросят сделать у крупных предприятий города
Евгений ДЕМИХОВ
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На одно из прошедших больших мероприятий Киров «одалживал» ограждения в ТатарстанеНа одно из прошедших больших мероприятий Киров «одалживал» ограждения в ТатарстанеФото: Евгения ГУСЕВА
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В мэрии Кирова продолжают строить планы насчет преобразования облика города и создания благоприятных условий для жизни населения. Так, к 12 июня 2019 года, в идеале, планируется заменить устаревшие лампочки в уличных фонарях. Вместо них поставят новые, энергосберегающие и более яркие. Кстати о Дне города: в администрации хотят заказать переносные ограждения для массовых мероприятий.

- Недавно в Кирове организовывали большой праздник, чтобы ограничить места скопления людей, нам понадобилось около 600 ограждений, но в городе их не было, - поделился глава администрации Кирова Илья Шульгин. - Пришлось одалживать их у соседнего региона. Из Татарстана привезли 400 конструкций: все одинаковые, как под копирку. А наши ограждения - разномастные: на полтора и два метра, и все разных цветов.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций впредь, в администрации планируют сделать заказ для крупных предприятий Кирова, на которых умеют работать с металлом. Так в списке перечисленных были «Лепсе», ОЦМ и «Маяк». Сити-менеджер уточнил, что городу нужно около 400 ограждений. Однако, когда будет сделана заявка, пока неизвестно.

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