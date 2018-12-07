Пропавшего циркового пса Екатерины Запашной нашли спустя четыре дня
Сегодня, 7 декабря, цирковой пес Екатерины Запашной был найден кировскими волонтерами. Об этом сама артистка рассказала в соцсетях.
- Ангела нашли! - написала Екатерина в Instagram. - Киров! Ребята-волонтеры! Вы сотворили чудо!
vk.com/pereletnayaptica
Напомним, пес-самоед по кличке Ангел сбежал во время прогулки в понедельник, 3 декабря. Волонтеры расклеивали объявления и обходили Киров пешими патрулями, а сама Екатерина рассматривала возможность поиска своего пса с помощью квадрокоптера.
Как рассказывали в комментариях к записям Екатерины в соцсетях, Ангела видели в самых разных районах Кирова: на Зональном, в Нововятске, у железнодорожного вокзала и у филармонии.
Сегодня утром Екатерине сообщили, что Ангел был замечен на автобусной остановке на улице Дзержинского. Спустя пару часов питомец Екатерины Запашной был найден волонтерами.