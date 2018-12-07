2018-12-07T15:33:45+03:00
Общество

Пропавшего циркового пса Екатерины Запашной нашли спустя четыре дня

Утром Ангела видели на улице Дзержинского
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Фото: vk.com/pereletnayapticaФото: vk.com/pereletnayaptica
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 декабря, цирковой пес Екатерины Запашной был найден кировскими волонтерами. Об этом сама артистка рассказала в соцсетях.

- Ангела нашли! - написала Екатерина в Instagram. - Киров! Ребята-волонтеры! Вы сотворили чудо!

vk.com/pereletnayaptica

vk.com/pereletnayaptica

Напомним, пес-самоед по кличке Ангел сбежал во время прогулки в понедельник, 3 декабря. Волонтеры расклеивали объявления и обходили Киров пешими патрулями, а сама Екатерина рассматривала возможность поиска своего пса с помощью квадрокоптера.

Как рассказывали в комментариях к записям Екатерины в соцсетях, Ангела видели в самых разных районах Кирова: на Зональном, в Нововятске, у железнодорожного вокзала и у филармонии.

Сегодня утром Екатерине сообщили, что Ангел был замечен на автобусной остановке на улице Дзержинского. Спустя пару часов питомец Екатерины Запашной был найден волонтерами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24