2018-12-07T15:32:41+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на выходные: 8 и 9 декабря пройдут снегопады

Температура воздуха будет сравнительно невысокой
Евгений ДЕМИХОВ
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Антициклон из Сибири принесет в Киров снегопадыАнтициклон из Сибири принесет в Киров снегопадыФото: Елизавета Захарова
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Кировская область все еще находится под воздействием Сибирского антициклона. Поэтому погода в эти дни довольно мягкая. В ближайшие выходные кировчан ждут снегопады.

В субботу, 8 декабря, температура воздуха ночью будет держаться на уровне -8...-9 градусов. Днем похолодания не ожидается. Столбик термометра «примерзнет» к отметке -7...-9 градусов. Небо в этот день будет облачным. Ночью и днем пройдут снегопады. За весь день может «насыпать» до 1,3 миллиметра осадков. Ветер в субботу будет небольшой, до 2-4 м/с.

В воскресенье, 9 декабря, ожидается почти незаметное потепление. В ночь с 8 числа температура воздуха будет до -8 градусов. После обеда на улице потеплеет до -5 градусов. Потепление будет продолжаться вплоть до вторника. Так, температура 10 и 11 декабря будет держаться на уровне -3...-5 градусов. Также в воскресенье ближе к вечеру ожидается снегопад, который принесет до 1,2 мм осадков. А вот ветер усилится до 4-6 м/с.

Сибирский антициклон «занесет» в Кировскую область еще три снежных дня: понедельник, вторник и среду.

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