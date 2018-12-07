2018-12-07T15:27:12+03:00
Происшествия

Пенсионер из Нолинска заколол собутыльника ножом, которым резал закуску

Убийца так и не признал свою вину
Александр ЧАРУШИН
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Мать погибшего, увидев изрезанного сына, вызвала медиков и полицию. Фото: Архив «КП»Мать погибшего, увидев изрезанного сына, вызвала медиков и полицию. Фото: Архив «КП»
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Вечером 18 мая 2018 года в доме пенсионера из Нолинска произошла пьяная драка, один из ее участников погиб. По версии следствия, 60-летний хозяин дома выпивал вместе со своим приятелем, его матерью и еще несколькими людьми. В какой-то момент пенсионер и его приятель поссорились. Владелец дома взял нож, которым ранее нарезал закуску, и несколько раз ударил им собутыльника в спину.

- Потерпевший сразу же скончался от полученных травм, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Спустя несколько минут в комнату вернулась мать погибшего, она и вызвала скорую и полицейских. Преступник свою вину так и не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств.

60-летнего мужчину будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ему грозит до 15 лет колонии. На сегодня уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения.

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