В Кирове разыскивают мальчиков 10 и 14 лет

7 Дек. 11:00 2018-12-07T15:23:39+03:00

Дети ушли из дома сутки назад, они не выходят больше на связь

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В Кирове начались активные поиски двух мальчиков: 10-летнего Олега и 14-летнего Кирилла. Они сбежали из дома вчера, 6 декабря. Их объявил в розыск ОРН «Первый».

Олега Кульшина видели около часа дня. На вид Олегу 10-11 лет. Он ростом 120 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами. На нем была голубая куртка с капюшоном, черная шапка с красным рисунком в виде человека-паука, синие джинсы, черные сапоги «дутики».

Олег из дома ушел вчерашним днем: где десятилетний мальчик ночевал - неизвестно. Фото: vk.com/ornkirov

Кирилл Шумилов ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, со светлыми короткими волосами. Он ушел из дома в 6.40. На нем была черная куртка с капюшоном, красная шапка «Спартак», черные штаны с накладными карманами по бокам и молниями, на ногах - черные кроссовки. С собой - черный рюкзак с надписью «Nike».

Кирилла же нет больше суток. Фото: vk.com/ornkirov

Если вы что-либо знаете о пропавших детях, то просьба сообщить эту информацию по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 112.