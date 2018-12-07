Киров будет снабжать Монголию печеньем

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-07T10:58:42+03:00

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В Улан-Баторе, столице Монголии, прошла крупная выставка «Сделано в России». Среди прочих на ней были представлены три предприятия из Кировской области: одно производит детскую обувь, другое - мебель, третье - кондитерские изделия. И если первые две компании уже активно развивают поставки своей продукции, то производителю печенья лишь предстояло наладить поставки.

- Кондитерские изделия из Кировской области уже завозятся в Монголию, однако это делается через компанию-посредника из Бурятии, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - В итоге кировчане за время выставки «Сделано в России» успели пообщаться со многими предпринимателями, из числа которых и будет выбран поставщик кировского печенья в Улан-Батор.

Также участие в выставке позволило кировским компаниям рассказать о своей продукции инвесторам. Напомним, в 2018 году впервые за последние 5 лет в Кировской области не снизился объем инвестиций. Только за январь-июнь текущего года в основной капитал вложили 20 миллиардов рублей, этот показатель вырос на 3,4%.