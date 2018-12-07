2018-12-07T10:57:16+03:00
Происшествия

В Кировскую область завезли еще 48 тонн зараженных киви из Ирана

Партию плодов доставили через Нижний Новгород
Александр ЧАРУШИН
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Фото: управление Россельхознадзора по Кировской областиФото: управление Россельхознадзора по Кировской области
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Ранее мы рассказывали, что в конце ноября в регион завезли 500 килограммов киви из Ирана, зараженных тутовой щитовкой. Однако, как выяснилось, партия киви была гораздо крупнее: на сегодня известно уже о 48,6 тонны зараженных плодов. Всю подкарантинную продукцию в Кировскую область завезли через Нижний Новгород.

- Тутовая щитовка - это насекомое, приносящее вред растениям, на которые попадает, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области. - Из-за щитовки растения усыхают и приносят все меньше плодов. Зачастую вредителя распространяют и люди, это происходит при обрезании деревьев или сборе урожая.

Отметим, что всю огромную партию зараженных киви допустили к продаже: опасности для человека щитовка не несет. Тем не менее специалисты советуют тщательно промывать киви теплой водой перед употреблением.

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