В Слободском неделю ищут 45-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-07T10:58:33+03:00

В Слободском уже неделю не могут найти пропавшую женщину. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Местная жительница ушла из дома и не вернулась

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Надежда Мешина ушла из дома 1 декабря. На связь женщина не выходит уже почти неделю. Родственники и друзья пропавшей сначала самостоятельно пытались отыскать Надежду. Но все тщетно: вчера 45-летнюю женщину объявил в розыск поисковый отряд «Лиза Алерт».

Надежда Викторовна ростом 168 сантиметров, худощавого телосложения, у нее карие глаза и крашеные до плеч волосы. Во что Надежда была одета, неизвестно.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.