Телефонный мошенник «развел» пенсионера из Нагорска на 1,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-07T11:00:46+03:00

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В полицию Нагорского района обратился 63-летний местный житель, ставший жертвой телефонного мошенника. Как рассказал сам пенсионер, он в течение двух лет покупал биологически активные добавки (БАДы), а два месяца назад ему позвонил незнакомый мужчина - якобы страховой агент. Незнакомец утверждал, что БАДы оказались некачественными и теперь пенсионеру положена крупная компенсация.

- Чтобы получить деньги, житель Нагорска должен был оплатить несколько страховых процедур, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Сначала потребовалось открыть специальный счет - пенсионер перевел необходимую для этого сумму денег. Затем мошенник еще несколько раз звонил потерпевшему и просил оплатить пополнение счета, его обслуживание, налоги. В итоге за два месяца 63-летний мужчина перечислил незнакомцу 1 миллион 375 тысяч рублей. Компенсации пенсионер так и не получил.

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание для виновного может составить 10 лет тюрьмы с выплатой 1 миллиона рублей штрафа.