9% кировчан признаются, что после новогоднего корпоратива были случаи увольнения
Всего в опросе приняло участие 8 136 человек. Часть – кировчане.
74% жителей нашей области утверждают, что в их компаниях принято отмечать Новый год. Больше всего - в профобластях «Высший менеджмент», «Закупки» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 81%).
- Кировские работники чаще всего празднуют Новый год в формате организованного корпоратива на внешней площадке (43%), реже всего - у себя в офисе (11%), - сообщает HeadHunter. - В профессиональном разрезе формат организованного корпоратива на внешней площадке наиболее популярен среди представителей области «Добыча сырья». Медицинские работники на праздник предпочитают собираться с коллегами в кафе (55%), специалисты в области науки и образования - в офисе после работы (34%).
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- департамент персонала - 49% ответов;
- в 43% случаев эту задачу берут на себя сами работники;
- лишь 5% опрошенных отметили, что в их компаниях за подготовку праздничного мероприятия отвечает внешнее агентство.
ВАЖНО
9% опрошенных признались, что сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогоднего корпоратива. Наиболее частые причины - неподобающее поведение по отношению к руководителю («Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством») и драка («Драка с коллегами, которая переросла в погром»).
КСТАТИ
Большинство кировчан планируют провести новогодние выходные дома за чтением книги или просмотром кино (50%). 47% местных работников на каникулах собираются увидеться с близкими, 30% - заняться домашними делами. Спокойный отдых дома в основном предпочитают ИТ-специалисты (53%). А вот трудолюбивых специалистов больше всего в индустрии туризма и гостеприимства - 43% кандидатов этой сферы собираются работать и в новогодние каникулы.