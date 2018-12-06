2018-12-06T20:06:12+03:00
Общество

9% кировчан признаются, что после новогоднего корпоратива были случаи увольнения

Служба исследований HeadHunter выяснила, как в российских организациях празднуют Новый год
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Большая часть кировчан проводят корпоратив не на работе, а в кафе и на базах отдыхаБольшая часть кировчан проводят корпоратив не на работе, а в кафе и на базах отдыхаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Всего в опросе приняло участие 8 136 человек. Часть – кировчане.

74% жителей нашей области утверждают, что в их компаниях принято отмечать Новый год. Больше всего - в профобластях «Высший менеджмент», «Закупки» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 81%).

- Кировские работники чаще всего празднуют Новый год в формате организованного корпоратива на внешней площадке (43%), реже всего - у себя в офисе (11%), - сообщает HeadHunter. - В профессиональном разрезе формат организованного корпоратива на внешней площадке наиболее популярен среди представителей области «Добыча сырья». Медицинские работники на праздник предпочитают собираться с коллегами в кафе (55%), специалисты в области науки и образования - в офисе после работы (34%).

КТО ОРГАНИЗАТОР

- департамент персонала - 49% ответов;

- в 43% случаев эту задачу берут на себя сами работники;

- лишь 5% опрошенных отметили, что в их компаниях за подготовку праздничного мероприятия отвечает внешнее агентство.

ВАЖНО

9% опрошенных признались, что сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогоднего корпоратива. Наиболее частые причины - неподобающее поведение по отношению к руководителю («Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством») и драка («Драка с коллегами, которая переросла в погром»).

КСТАТИ

Большинство кировчан планируют провести новогодние выходные дома за чтением книги или просмотром кино (50%). 47% местных работников на каникулах собираются увидеться с близкими, 30% - заняться домашними делами. Спокойный отдых дома в основном предпочитают ИТ-специалисты (53%). А вот трудолюбивых специалистов больше всего в индустрии туризма и гостеприимства - 43% кандидатов этой сферы собираются работать и в новогодние каникулы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»