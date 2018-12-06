2018-12-06T20:07:33+03:00
Общество

Шульгин: «Хватит изображать из себя дымковский край!»

Глава администрации раскритиковал здания, раскрашенные в стиле народного промысла
Мария ПЕТРОВА
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Фото из архива «КП»Фото из архива «КП»
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Сегодня на градсовете во время обсуждений застройки района старого моста, вскользь коснулись и нынешних построек. Глава администрации Илья Шульгин отметил, что его смущают здания, раскрашенные под «дымку», которые находятся на улице Комсомольской:

- Дымка хороша на дымковской игрушке, - подчеркнул Илья Вячеславович. - Хватит изображать из себя дымковский край, который «размалеван» цветами народного промысла.

Глава администрации также выразил желание покрасить эти дома в белый цвет, так как они с нынешним окрасом выглядят ужасно.

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