2018-12-06T15:36:31+03:00
Недвижимость

К концу 2019 года на улице Заводской планируют построить новый детский сад

В садике планируют создать 270 мест
Александр ЧАРУШИН
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Торги и выбор подрядчика для строительства объекта запланированы на начало весны. Фото: admkirov.ruТорги и выбор подрядчика для строительства объекта запланированы на начало весны. Фото: admkirov.ru
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Участок земли за домами № 6/1 и № 6/2 по улице Заводской может стать «зоной учреждения образования и просвещения». На этом месте планируют построить новый детский сад на 270 мест. Проект могут реализовать на деньги из федерального бюджета, однако часть средств возьмут и из казны Кирова и Кировской области.

- Проект садика может быть утвержден уже к весне 2019 года, - сообщает пресс-служба города Кирова. - На март запланированы торги и выбор подрядчика, который и займется строительством объекта.

Отметим, что необходимость строительства детского сада на улице Заводской сложилась из-за активного развития микрорайона. Сейчас там живут молодые семьи с детьми, и пока им приходится водить своих детей в садики в других частях города Кирова.

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