2018-12-06T20:24:52+03:00
Происшествия

За незаконную добычу 6 000 кубометров песка кировчанина оштрафовали на 50 000 рублей

Мужчина нанес серьезный ущерб природе и экологии Немского района
Александр ЧАРУШИН
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Участок земли у деревни Михино использовался как карьер для добычи грунта. Фото: youtube.comУчасток земли у деревни Михино использовался как карьер для добычи грунта. Фото: youtube.com
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В июле 2017 года 58-летний сотрудник ООО «Гюмри» был назначен начальником участка строительства автодороги Нема - Колобово в Немском районе. Уже через месяц мужчина решил разрабатывать землю близ деревни Михино как карьер для добычи грунта. Несмотря на все нормы закона, осужденный заставлял рабочих раскапывать карьер при помощи спецтехники - в итоге раскопки нанесли серьезный удар по природе и экологии тех мест.

- На участке был снят плодородный слой почвы и уничтожены растения на площади свыше 2 000 квадратных метров, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Также рабочие изъяли 6 000 кубометров песка и грунта. Суммарный ущерб от преступных действий превысил 4 миллиона рублей.

Уголовное дело завели по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». 58-летний мужчина полностью признал свою вину и восстановил поврежденную почву. В итоге его осудили и назначили 50 000 рублей штрафа.

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