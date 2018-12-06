2018-12-06T20:26:49+03:00
Происшествия

Подросток, сбежавший из школы в Лебяжье, прошел по снегу десятки километров

16-летнего школьника обнаружил патруль автоинспекторов
Александр ЧАРУШИН
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Школьник сбежал без мобильного телефона и избегал оживленных трасс. Фото: vk.com/ornkirovШкольник сбежал без мобильного телефона и избегал оживленных трасс. Фото: vk.com/ornkirov
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3 декабря 2018 года из школы поселка Лебяжье пропал 16-летний подросток. Сначала родственники искали его самостоятельно и лишь на следующий день обратились за помощью к местным полицейским. В итоге на поиски школьника ушли целые сутки. 16-летнего подростка нашли вчера, 5 декабря, около 22.00 часов.

- Патруль автоинспекторов заметил похожего по приметам молодого человека в Нолинске, практически в десятках километров от родного села, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Его доставили в отдел полиции, опросили и передали обратно домой.

В отряде по розыску несовершеннолетних «Первый» рассказали, что подросток прошел путь от Лебяжья до Нолинска по сугробам и проселочным дорогам, а также пересек замерзшую реку Вятку. Поиски были затруднены тем, что школьник сбежал без мобильного телефона и избегал оживленных трасс.

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