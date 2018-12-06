2018-12-06T14:23:11+03:00
Звезды

Кировчане увидят знаменитую картину Виктора Васнецова «Аленушка»

Полотно впервые покажут в нашем городе
Александр ЧАРУШИН
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«Аленушку» в Киров привезли из музея-заповедника «Абрамцево». Фото: kirov-artmuzeum.ru«Аленушку» в Киров привезли из музея-заповедника «Абрамцево». Фото: kirov-artmuzeum.ru
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В Вятский художественный музей привезли знаменитую картину Виктора Васнецова «Аленушка». Об этом сообщает официальный сайт учреждения. Эта картина - самый первый вариант всемирно известного полотна, хранящегося в Третьяковской галерее. Отметим, что саму «Аленушку» в Киров привезли из музея-заповедника «Абрамцево».

- Также кировчане увидят еще одну знаменитую картину из собрания музея-заповедника «Абрамцево», - указано на сайте. - Это «Аленушкин пруд», его впервые покажут в нашем городе.

Напомним, 1 декабря 2018 года в Вятских Полянах открылся музей советского быта «Коммуналка». В большом интервью «Комсомольской правде» в Кирове» один из создателей музея рассказал об экспозиции «Коммуналки» и планах по ее развитию.

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