2018-12-06T19:54:15+03:00
Общество

1100 кировских крыш очистили от снега и наледи

УК, которые не проводят эти работы, будут наказывать
Александр ЧАРУШИН
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Подрядчики должны реагировать на жалобы горожан в течение двух часов. Фото: admkirov.ruПодрядчики должны реагировать на жалобы горожан в течение двух часов. Фото: admkirov.ru
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В Кирове начали очистку крыш жилых домов от наледи и снега. На сегодня уже 1100 крыш очищены от снега по всему периметру. Причем если работы на кровле не доведены до конца, то здание заносят в список небезопасных, а управляющую компанию, сотрудники которой занимались очисткой, могут наказать.

- Из-за снегопадов опасность схода наледи и снега с крыш возросла, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Кировчанам стоит быть осторожными при проходе по улицам вблизи жилых домов.

Напомним, очисткой крыш в Кирове занялись еще в конце ноября. Сити-менеджер Илья Шульгин призвал подрядчиков реагировать на все заявки местных жителей в течение двух часов.

Кировчане могут сообщить о снежных навесах и сосульках на кровлях зданий по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 48-00-00.

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