2018-12-06T16:21:35+03:00
Происшествия

За сутки две кировчанки получили травмы в автобусах

Одной из пострадавших стала 66-летняя пенсионерка
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 5 декабря, сразу две кировчанки получили травмы в общественном транспорте. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. Первое ЧП произошло в 12.00 часов у дома на ул. Ленина, 179б. По предварительной информации, 66-летняя пассажирка автобуса упала в салоне во время движения. Пенсионерка получила ушибы, однако помощь медиков ей не потребовалась.

Аналогичный случай произошел около 17.30 часов напротив дома на ул. Воровского, 54а. На этот раз пострадала 47-летняя пассажирка автобуса. К счастью, госпитализация ей также не потребовалась.

К слову, в соцсетях жители нередко жалуются на водителей общественного транспорта. Так, в сообществе «Злой кировчанин» подписчики рассказали, что водитель одного из автобусных маршрутов закрывает двери салона на ходу, а движение начинает, даже не убедившись в том, что все пассажиры успели войти в автобус.

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