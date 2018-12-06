На волков, державших в страхе жителей Лузы, открыли охоту

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-06T12:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе жители Лузы в соцсетях рассказали о том, что улицы их города стали небезопасными из-за прихода волков. Очевидцы сообщали, что жертвой хищников уже стала собака и опасались, что рано или поздно волки атакуют и людей.

Как рассказали в Охотнадзоре Кировской области, уже на следующий день после этого ЧП группа охотников нашла неподалеку от Лузы стаю из пяти волков. А уже 1 декабря состоялась охота, в ней приняли участие около 30-ти человек.

В тот же день охотники добыли первого волка, а спустя сутки был убит еще один хищник. По оценкам самих участников загона, оставшиеся волки разделились на две группы. Охота на них будет продолжена.