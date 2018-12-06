2018-12-06T16:26:58+03:00
Происшествия

«Скидка 90%»: кировчанка отдала интернет-мошеннику 2 600 рублей за фотошторы

Вместо обещанного заказа женщине прислали обычный рулон обоев
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевшая получила свой заказ в почтовой посылке. Фото: villagetube.ruПотерпевшая получила свой заказ в почтовой посылке. Фото: villagetube.ru
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4 декабря в кировскую полицию обратилась 55-летняя жительница, ставшая жертвой интернет-мошенника. Кировчанка рассказала, что она решила заказать в сети итальянские фотошторы: на одном из сайтов их продавали со скидкой 90%. Женщина отправила заявку на покупку и ей вскоре перезвонил незнакомец - якобы, менеджер этой компании. Было решено отправить два комплекта фотоштор по почте.

- Потерпевшая заплатила за получение посылки 2 580 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Однако в упаковке оказался лишь обычный рулон обоев. А «менеджер», обманувший кировчанку, перестал отвечать на ее звонки.

Уголовное дело заведено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание для виновных может составить 2 года тюрьмы. Расследование продолжается.

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