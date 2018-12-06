2018-12-06T11:00:14+03:00
Общество

357 соотечественников могут переехать в Кировскую область из-за границы

23 заявки на переселение уже одобрены
Евгений ДЕМИХОВ
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Соотечественниками, в том числе, считаются люди, которые жили на территории бывшего СССРСоотечественниками, в том числе, считаются люди, которые жили на территории бывшего СССРФото: Александр ГЛУЗ
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36 заявлений на участие в программе добровольного переселения были приняты за 2018 год. Участниками могут стать трудоспособные и дееспособные соотечественники в возрасте 18-55 (женщины) и 18-60 (мужчины) лет с профессией, которая востребована на рынке труда Кировской области. Особенно необходимы в регионе врачи.

- Соотечественниками можно считать людей и их потомков, которые проживают за территорией России и относятся к народам, проживающим в нашей стране, - объяснила начальник отделения по вопросам гражданства УВМ УМВД по Кировской области Елена Кононова. - К таким людям можно отнести людей, которые жили на территории бывшего СССР и его республик и ставшими в последствии гражданами другой страны.

Программа переселения рассчитана на три года. За это время в Кировскую область смогут переехать 375 соотечественников. 23 заявки уже одобрили.

Те, кто будет участвовать в программе, могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства, компенсацию за счет федеральных средств и получение подъемных.

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