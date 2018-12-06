2018-12-06T10:26:18+03:00
Происшествия

В Кирове изъяли и уничтожили 750 килограммов опасного мяса

Всех виновных наказали штрафами
Александр ЧАРУШИН
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В пробах мяса нашли нарушения по химическому и микробиологическому составуВ пробах мяса нашли нарушения по химическому и микробиологическому составуФото: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
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В январе-сентябре 2018 года в Кировской области проверили работу 199 предприятий, занимающихся производством и торговлей мясом и мясных продуктов. Специалисты отобрали 2 208 проб продукции и исследовали их на качество и безопасность. 46 проб не прошли эту проверку: в них нашли нарушения по химическому и микробиологическому составу.

Также частыми нарушениями стали антисанитария в помещениях предприятий, продажа мяса с истекшим сроком годности, отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции и несоблюдение правил гигиены персоналом.

- По итогам проверок из оборота изъяли 413 партий мяса общим весом 748 килограммов, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Вся эта продукция была уничтожена. 137 человек наказали штрафами на общую сумму 487 300 рублей.

Ранее мы рассказывали о проверке в одном из магазинов Пижанского района: специалисты нашли в помещениях 12 килограммов некачественной свинины. Предпринимателя оштрафовали на 3 000 рублей.

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