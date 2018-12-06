Прогноз погоды на четверг в Кирове: к вечеру похолодает до -9
Легкий морозец продержится два дня
Весь четверг в Кирове будет идти небольшой снегФото: Елизавета Захарова
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Сегодня, 6 декабря 2018 года, в Кирове метеорологи обещают стабильную погоду. Дневная температура воздуха будет колебаться от -3 до -6 градусов Цельсия. Ветер будет южным, скоростью не более трех метров в секунду. Весь день будет идти небольшой снег.
К вечеру столбик термометра упадет до -9 градусов. И продержится в райне этой отметки вплоть до субботы.
По данным ГУ МЧС России по Кировской области, на дорогах образуется накат и гололедица - будьте осторожны!